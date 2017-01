Drukke werkzaamheden in het Bargerveen (Foto’s) Bargerveen – Onder zonnige winterse omstandigheden wordt er hard gewerkt door de firma Fuhler in het Bargerveen in Zwartemeer. In verband met deze drukke werkzaamheden heeft Staatsbosbeheer de toegang richting de Duitse grens afgesloten voor alle verkeer. Tijdens de werkzaamheden rijden zware voertuigen continu af en aan. Voor omstanders kan dit gevaarlijke situaties opleveren, daarom Lees meer >>

Querilla Poëzie van start in de nacht Emmen/de Rietplas – In de vooravond van dinsdag 17 januari is er een Guerrilla Poëet gesignaleerd bij de Rietplas in Emmen. Naast het succesvolle project GuerrillaPoezie in Klazienaveen, nemen nu ook jongeren in Emmen de ruimte in met hun gedichten! Benjamin, de poëet in kwestie, legt uit waar we heen lopen. “Daar bij de brug en dan iets Lees meer >>

IJsbaan Klazienaveen in verband met dooi GESLOTEN Klazienaveen – De ijsbaan van IJsvereniging Bargeroosterveen aan de Veenhoeksweg in Klazienaveen is vandaag helaas toch, in tegenstelling tot eerdere berichten, NIET geopend. De IJsvereniging laat weten: “Door de dooi van afgelopen nacht is het helaas niet mogelijk om de ijsbaan vandaag open te doen. De voorspellingen geven aan dat het in de loop van de Lees meer >>

IJsbaan Klazienaveen vanaf 10:00 uur geopend Klazienaveen – De ijsbaan van IJsvereniging Bargeroosterveen aan de Veenhoeksweg in Klazienaveen is vandaag, zaterdag 21 januari 2017, vanaf 10.00 uur geopend. Het ijs is ruim 5,5 cm dik en de sneeuwlaag is inmiddels verwijderd. In verband met de ingetreden dooi heeft de ijsvereniging nog wel een slag om de arm en meldt erbij dat Lees meer >>

Ingezonden foto: zonsopkomst Kloostermanswijk Klazienaveen Klazienaveen – In de rubriek ‘Ingezonden Foto’s’ deze keer een prachtige foto van de opkomst van de zon, gezien vanaf de Kloostermanswijk in Klazienaveen. Deze foto van de zonsopkomst is gemaakt op 20 januari 2017 door Yvonne Hendriks in Klazienaveen. Yvonne, hartelijk dank voor deze prachtige foto! Meer ingezonden foto’s bekijken? Klik hier. Jouw foto ook Lees meer >>

Ingezonden foto’s: bos achter de Kiel Klazienaveen – In de rubriek ‘Ingezonden Foto’s’ deze keer een tweetal prachtige foto van de het bosje achter bij de Kiel in Klazienaveen. Deze foto’s zijn gemaakt door Carla Klunder, achter het bos aan de rand van het land van boer Brinke. Carla, hartelijk dank voor deze prachtige foto’s! Meer ingezonden foto’s bekijken? Klik hier. Lees meer >>

Hendrikus Velzing kandidaat Tweede Kamer namens Forum Voor Democratie Klazienaveen – Hendrikus Velzing (59) uit Klazienaveen stelt zich kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen namens de politieke partij Forum Voor Democratie (FVD). Hendrikus Velzing, voormalig voorzitter van Hurry Up en directeur-grootaandeelhouder van diverse bedrijven (o.a. Elektromotoren Emmen) is de enige Drent op de lijst met 30 personen en staat op de 27e plek. Hij is Lees meer >>

Nieuw in Klazienaveen: Janinka’s Trimsalon – ‘Voor alle dieren met haar’ Klazienaveen – Afgelopen maandag 16 januari heeft Janinka’s Trimsalon, de trimsalon voor honden, katten en konijnen, haar deuren geopend aan het Van Echtenskanaal NZ 133 (voormalig pand ijssalon bij de ovonde). Janinka’s Trimsalon Klazienaveen is voor eigenaresse Janinka Slomp (30) uit Hoogeveen (rechts op bovenstaande foto) haar tweede vestiging. Ze heeft namelijk al 6 jaar Lees meer >>

Energiek 2017: gezonde levensstijl, gezond eten, (meer) bewegen Klazienaveen – Afgelopen maandag, niet geheel toevallig op Blue Monday, was de aftrap van Energiek 2017, een programma van Icare in samenwerking met de gemeente Emmen. In het Welzijn- en Gezondheidscentrum De Blokken in Klazienaveen was de eerste van in totaal 3 avonden. Gezondheidsmarkt Belangstellenden konden op deze vrij toegankelijke gezondheidsmarkt onder meer hun bloeddruk Lees meer >>

PLUS Fischer Klazienaveen ontruimd na brand Klazienaveen – Vanmiddag net na 12.00 uur is er bij PLUS Fischer in Klazienaveen brand ontstaan in een bakoven direct achter de snackmuur. Door kordaat optreden van het winkelpersoneel konden de klanten snel en veilig naar buiten en was de brand zeer snel geblust. Niemand raakte bij dit incident gewond. Er hing veel rook in Lees meer >>

IJsbaan Oranjedorp is vanmiddag geopend Oranjedorp – Schaatsliefhebbers opgelet! De ijsbaan in Oranjedorp is vanmiddag geopend. Er is druk gewerkt om de baan sneeuwvrij te maken. Vanmiddag kan er worden geschaatst! Hou je van schaatsen? Ga dan niet de kanalen of de vijvers op. Dat is nog niet vertrouwd. Wil je veilig schaatsen? Ga dan naar de ijsbaan! Lees ook: Veiligheidsregio Lees meer >>

Veiligheidsregio Drenthe: Ga niet zomaar het ijs op Regio – Het vriest en overal ligt ijs. Op de kanalen, op de sloten, op de vijvers. Bij schaatsers zal het dezer dagen dan ook flink kriebelen. Toch is het lang niet overal vertrouwt om zomaar te gaan schaatsen. Veiligheidsregio Drenthe waarschuwt ervoor om niet zomaar ergens te gaan schaatsen. Wees voorzichtig op natuurijs op Lees meer >>

Kortingsactie Museum Collectie Brands samen met 4 andere musea Nieuw-Dordrecht – Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht is op eigen initiatief een samenwerkingsverband aangegaan met het Klooster Ter Apel en 3 musea net over de Duitse grens: Emsland Moormuseum in Geeste, Emslandmuseum in Lingen en Emsland Schlossmuseum Clemenswerth in Sögel. 15% Korting in 5 musea De samenwerking resulteert om te beginnen in een kortingsactie. Hierbij Lees meer >>

Ingezonden foto’s: De Groene Trambrug bij het KWAK-kanaal Klazienaveen – In de rubriek ‘Ingezonden Foto’s’ deze keer een tweetal prachtige foto van de Groene Trambrug bij het KWAK-kanaal, in het Oosterbos. Deze foto’s zijn gemaakt door Inge Schoonewille, vanaf het KWAK-kanaal richting de Groene Trambrug. Inge, hartelijk dank voor deze prachtige foto’s! Meer ingezonden foto’s bekijken? Klik hier. Jouw foto ook op Klazienaveen24.nl? Lees meer >>