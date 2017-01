Nationale Voorleesdagen ook bij Bruna Klazienaveen Klazienaveen – Woensdag zijn de Nationale Voorleesdagen begonnen. Ook bij Bruna Klazienaveen werd er voorgelezen uit het Prentenboek van het Jaar: ‘De Kleine Walvis’. Van 14.30 tot 15.30 uur konden kinderen in de winkel luisteren naar Mariëlle de Haan. Mariëlle, medewerkster van de Bruna, las voor uit het boek ‘De Kleine Walvis’, een prachtig boek Lees meer >>

Rademakers Gieterij Klazienaveen overgenomen door investeerders Klazienaveen – Investeringsmaatschappij Triacta in Baarn heeft Rademakers Gieterij in Klazienaveen overgenomen van Ballast Nedam. Ballast Nedam, zelf in handen van het Turkse Renaissance Construction, is al jaren bezig bedrijven af te stoten die buiten de aannemerij vallen. In 2014 ketste een deal, waarbij onder meer Rademakers Gieterij was inbegrepen, met H2 Equity Partners al af Lees meer >>

Ingezonden foto: Het Koning Willem Alexander Kanaal Klazienaveen – In de rubriek ‘Ingezonden Foto’s’ deze keer een mooie foto van het bevroren Koning Willem Alexander Kanaal, ofwel het KWAK-kanaal, onderdeel van de Veenvaart. Deze foto van is gemaakt door Miranda Feijen op maandag 16 januari 2017. Miranda, hartelijk dank voor deze prachtige foto! Meer ingezonden foto’s bekijken? Klik hier. Jouw foto ook op Klazienaveen24.nl? Lees meer >>

Voorarrest President No Surrender wederom verlengd Klazienaveen – Het voorarrest van de 48-jarige president van Motorclub No Surrender is wederom verlengd. Het Openbaar Ministerie heeft woensdagmiddag besloten zijn voorarrest met 90 dagen te verlengen. Dat is althans de eis van het OM. De rechter beslist volgende week of dat verzoek wordt ingewilligd. Verdenking De Klazienavener is op 13 januari opgepakt op Lees meer >>

Toch tol op Duitse Autobahn in grensregio Regio – De Duitse minister van Verkeer, Alex Dobrindt, heeft woensdagochtend tegenover de ARD verklaard dat de tol op de Duitse Autobahn in de grensregio ‘gewoon’ doorgaat. Grensregio Dat betekent, dat mensen die in de grensregio wonen en gebruik willen maken van de Duitse snelwegen, toch tol moeten gaan betalen. De minister wil voor Nederlands Lees meer >>

De Witte Olifant verkozen tot Beste Eetcafé van Drenthe Klazienaveen – Wij zijn trots om te mogen melden dat De Witte Olifant in Klazienaveen is verkozen tot ‘Beste Eetcafé van Drenthe’. Met deze mooie titel zit De Witte Olifant nu in een finale ronde om te strijden voor de titel ‘Beste Eetcafé van Nederland’. Stem op De Witte Olifant Eigenaar Jan Braam: “Komende zaterdagmiddag 28 Lees meer >>

Vogelgriep op Duits ganzenbedrijf 30 km van Klazienaveen Gersten (Dld) – Op een ganzenbedrijf in het Duitse Gersten, hemelsbreed circa 30 kilometer van Klazienaveen, is dinsdag 24 januari hoogpathogene H5N8 vogelgriep vastgesteld. Dat blijkt uit onderzoek van het Friedrich Loeffler Instituut. Alle 3.000 ganzen op het bedrijf worden geruimd. In een 3 kilometerzone rondom de getroffen bedrijven geldt een beperkingsgebied en in een Lees meer >>

Kruiskerk presenteert toneelstuk ‘De arfenis van oom Wilm’ Klazienaveen – Op zaterdag 28 januari aanstaande speel toneelgroep ‘Noordbarge’ uit Emmen in het jeugdgebouw achter de kruiskerk aan de Omloop 8 in Klazienaveen. Het toneelstuk heet ‘De arfenis van oom Wilm’. Aanvang is om 20.00 uur. ‘De arfenis van oom Wilm’ Oom Willem is alleenstaand en vrijgezel en na zijn verblijf in het ziekenhuis Lees meer >>

Ingezonden foto: Gouden uur in het Bargerveen Bargerveen – In de rubriek ‘Ingezonden Foto’s’ deze keer een prachtige foto van het Gouden Uur in het Bargerveen. Deze foto van is gemaakt door Henry Groote op zondag 15 januari 2017. Henry, hartelijk dank voor deze prachtige foto! Meer ingezonden foto’s bekijken? Klik hier. Jouw foto ook op Klazienaveen24.nl? Heb jij ook een mooie foto Lees meer >>

Lichaam vermiste man (68) gevonden in Emmen Nieuw-Dordrecht/Emmen – Het lichaam van de vermiste Bennie van Os (68) uit Nieuw-Dordrecht is gevonden langs de Maxwellstraat op het bedrijventerrein langs de A37. Waardoor de man is overleden, kan de politie op dit moment nog niet zeggen. Dat wordt nog onderzocht. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. De man uit Lees meer >>

86-jarige Klazienavener overleden na aanrijding op Duitse snelweg Klazienaveen – Een 86-jarige man uit Klazienaveen is afgelopen vrijdag gewond geraakt bij een aanrijding op de A31 in Duitsland. Maandagavond is de man in het ziekenhuis in Meppen overleden. Dat meldt de Duitse politie. Een 26-jarige Emmense reed achterop de auto van de Klazienavener, waarop hij gewond raakt. De 86-jarige man zat bij een Lees meer >>

Volop wild in het Bargerveen Bargerveen – Wandelen of fietsen in het Bargerveen is natuurlijk altijd prachtig. Lente, zomer, herfst of winter, elk jaargetijde is goed voor de meest mooie plaatjes en taferelen. In het Bargerveen is ook veel wild te zien. Je kunt bijvoorbeeld op ganzenexcursie onder begeleiding van een gids, maar ook als je rustig wandelt of fiets kom Lees meer >>

Zoekactie naar vermiste man (68) uit Nieuw-Dordrecht gaat door Nieuw-Dordrecht – De zoekactie naar de vermiste 68-jarige Johannes Bernadus van Os, roepnaam Bennie, uit Nieuw-Dordrecht gaat ook vandaag nog door. Bennie ging gisteren wandelen en is nog niet terug gekeerd. Tot vannacht 4.30 uur heeft de politie naar de man gezocht. Vandaag gaat de zoektocht verder, aldus politiewoordvoerder Ernest Zinsmeijer. Lees ook: Man (68) uit Lees meer >>

Duidelijkheid miljoenenproject Orange Harbour bij Veenvaart in juni Klazienaveen – Er komt in juni dit jaar meer duidelijkheid over het al dan niet doorgaan van het miljoenenproject Orange Harbour aan de Veenvaart bij Klazienaveen. De initiatiefnemers hebben dat als deadline voor hun plannen aangehouden. Het al dan niet doorgaan van het miljoenenproject valt of staat met het draagvlak. Als er in juni niet Lees meer >>