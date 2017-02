Rommelmarkt Eben Haëzerkerk Klazienaveen Klazienaveen – Zaterdag 4 maart 2017 is er weer een gezellige rommelmarkt in de grote zaal achter de Eben Haëzerker aan de Langestraat in Klazienaveen. De rommelmarkt begint om 9.00 uur en duurt tot 12.00 uur. Op deze rommelmarkt worden diverse gebruikte goederen verkocht, zoals boeken, glaswerk, kleine meubels, decoratie, elektrisch apparatuur en nog heel Lees meer >>

Informatieve avond over alcohol- en drugsgebruik onder jongeren Nieuw-Amsterdam – Wat je niet ziet, gebeurt ook niet…of toch wel? Om dit duidelijk te maken organiseren Sedna, Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), Halt en Jongerencentrum CMP een informatieve avond over alcohol- en drugsgebruik onder jongeren voor ouders, opvoeders en andere belangstellenden op donderdag 9 maart vanaf 19.30 uur. Opvoeder zien niet alles Jongeren experimenteren; dat Lees meer >>

Cabot gaat dorpspark aanleggen in Klazienaveen Klazienaveen – Actieve koolproducent Cabot Norit Nederland BV in Klazienaveen gaat op het voormalige opslagterrein, waar de oude loodsen stonden, een heus dorpspark aanleggen. Dit bij wijze van bedankje voor de jarenlange, prettige samenwerking. Het is de bedoeling dat het parkje eind 2018 klaar zal zijn. 200 bij 200 meter Het parkje komt op de Lees meer >>

Turnhal in Klazienaveen moet per direct sluiten: meerdere verenigingen dakloos Klazienaveen – De turnhal aan de Koriander in Klazienaveen is op last van de gemeente Emmen gisteren per direct gesloten. Dat betekent, dat de verenigingen die gebruikmaken van deze hal, waaronder Turnteam Drenthe, TurnPunt Drenthe en GV Klazienaveen acuut dakloos zijn en zonder accommodatie zitten. Onaangekondigd “Het allerergste is nog, dat wij van te voren niet Lees meer >>

In gesprek met Jans Jagt over zijn boek ‘Lopen naar de horizon’ Klazienaveen – Sinds vrijdag 27 januari 2017 is het nieuwe boek van Jans Jagt, ‘Lopen naar de horizon’, verkrijgbaar. Aanstaande zaterdag is er om 14.00 tot 16.00 uur een signeersessie bij de Bruna in Klazienaveen. Alle redenen om even in gesprek te gaan met Jans Jagt. Eerste boek ‘Lopen naar de horizon’ is het eerste Lees meer >>

Mobiele flitser op de A37 bij hmp 10.4 bij Nieuwlande Klazienaveen/Nieuwlande – Flitsmeister.nl maakt melding van een flitser op de A37 tussen Klazienaveen en Hoogeveen, hectometerpaal 10.4, bij de afslag Nieuwlande/Geesbrug. Wees dus op je hoede als je over de A37 rijdt of nog moet rijden. (Bron: Flitsmeister.nl) Ook een flitser gezien of een mooie foto gemaakt van de flitser? Geef het door via redactie@klazienaveen24.nl. *UPDATE* Lees meer >>

Brandweer rukt uit naar veebedrijf aan Dordsedijk in Klazienaveen Klazienaveen – Vanochtend net na 10.00 uur werden de brandweer van Klazienaveen en Emmen uitgeroepen voor een nacontrole bij een veebedrijf aan de Dordsedijk in Klazienaveen. Een medewerker van het bedrijf was aan het lassen in een grote stal met koeien. Bij die werkzaamheden sprongen vonken in het hooi bij de koeien. Omdat men bang Lees meer >>

Opening Expositie “KUNSTSTREKEN” bij Flier Interieur op 5 februari Emmen – Van 5 februari t/m 2 april 2017 exposeert een groep van 14 kunstenaars uit verschillende streken bij Flier Interieur op de expositie Kunststreken. Eén van de kunstenaars is Gré Hempen-Snippe uit Klazienaveen. Zij exposeert met haar schilderijen, waarbij ze als thema heeft gekozen: ‘Gevangen door het Bargerveen’. Bovenstaande afbeelding is één van de kunstwerken van Lees meer >>

Bakkerij Ten Napel in Emmen gaat sluiten Emmen/Klazienaveen – Aanstaande zaterdag gaat Bakkerij Ten Napel aan de Hoofdstraat in Emmen, die in 1934 openging, voorgoed haar deuren sluiten. Moeizaam Die beslissing is niet zomaar genomen. Bakkerij Ten Napel in Emmen draait al jaren moeizaam, in tegenstelling tot de Ten Napel-winkels in Klazienaveen en Nieuw-Amsterdam. Daar gaan de zaken goed. Voor alle duidelijkheid: Lees meer >>

Ingezonden foto: zonsondergang Klazienaveen – In de rubriek ‘Ingezonden Foto’s’ deze keer een mooie foto van een zonsondergang met daarboven een prachtige versiering van vliegtuigen. De foto is gemaakt door Dylan Cosse op 28 januari 2017. Dylan, hartelijk dank voor deze mooie foto! Meer ingezonden foto’s bekijken? Klik hier. Jouw foto ook op Klazienaveen24.nl? Heb jij ook een Lees meer >>

Gevonden: bruin met wit hondje (teefje) Beilen/Klazienaveen – De Facebookpagina Ginger Animal Alert doet melding van een gevonden bruin met wit hondje, een teefje. Het hondje zit nu in het asiel in Beilen. Het hondje, een teefje, is gevonden op 25 januari 2017 aan de Dordsestraat in Klazienaveen. Kijk hier voor de melding op Dierenasielbeilen.nl. Volgens de melding zou het hondje Keti Lees meer >>

Huismus meest voorkomende vogel in Drenthe Drenthe – Afgelopen weekend heeft de Nationale Tuinvogeltelling plaatsgevonden. Zowel in Drenthe als in heel Nederland is de huismus het meest geteld. Meest voorkomende vogel In totaal deden 2030 Drenten mee aan deze telling. Net als in voorgaande jaren is de huismus het vaakst geteld, 11.829 keer. De koolmees (6.267 keer) en de merel (5.909 Lees meer >>

‘Peters’ meest voorkomende achternaam in Klazienaveen Klazienaveen – Peters is de meest voorkomende achternaam in Klazienaveen. Gerekend over heel Drenthe is De Vries de meest voorkomende achternaam. In Nederland komen de achternamen De Jong, Jansen en De Vries het vaakst voor. Maar geldt dat ook voor Drenthe? Telefoonboek.nl dook in haar database en onderzocht de meest voorkomende achternamen bij 10 Drentse plaatsen. Lees meer >>

Hurry Up Sportploeg van het jaar 2016 Emmen/Zwartemeer – Bij de Sportverkiezingen Emmen is handbalvereniging Hurry Up uit Zwartemeer uitgeroepen tot ‘Sportploeg van het Jaar 2016’. Schaatser Kjeld Nuis werd Sportman van het Jaar en bowlster Nicole Sanders werd Sportvrouw van het Jaar. Bennie en Heintje Wolbers van Sport Pers Bureau Emmen organiseerden alweer voor de 16e keer deze Sportverkiezingen Emmen, waarbij Lees meer >>