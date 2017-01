Ingezonden foto: het Kwak op de mooie winterse zondag Klazienaveen – In de rubriek ‘Ingezonden Foto’s’ deze keer een prachtige foto van de giraf langs het Koning Willem Alexander Kanaal, oftewel het KWAK. Deze foto is gemaakt door Miranda Bryan tijdens een wandeling langs het Kwak op de mooie winterse zondag de 15e januari 201. Miranda, hartelijk dank voor deze prachtige foto! Meer ingezonden Lees meer >>

Blue Monday: de meest deprimerende dag van het jaar Klazienaveen – Vandaag, maandag 16 januari 2017, de 3e maandag van het jaar, is het Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar. Op Blue Monday is de gezelligheid van de feestdagen achter de rug, zijn onze goede voornemens alweer verdrongen of verbroken, is onze vakantie nog lang niet in zicht, je hebt je

Brandweer rukt uit voor gaslekkage aan de Smallegang Klazienaveen – Zondagavond, net voor 18.00 uur, is de brandweer van Klazienaveen uitgerukt voor een gaslekkage bij een woning aan de Smallegang in Klazienaveen. Na metingen bleek er gas te lekken uit een leiding in de voortuin van de desbetreffende woning. Monteurs van Enexis waren snel ter plaatse om de lekkage te repareren.

Waarschuwing: gladheid en mist Klazienaveen – Het KNMI heeft code geel afgegeven en waarschuwt voor plaatselijk dichte mist en plaatselijke gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. De mist heeft op sommige plekken een zicht van minder dan 200 meter. Rond 8.00 uur was het slechts -4 tot -5 graden. In de tweede helft van de ochtend verdwijnt de mist.

Ingezonden foto: Purit tijdens een sneeuwbui Klazienaveen – In de rubriek 'Ingezonden Foto's' deze keer een mooie foto van de Purit (Norit/Cabot, red.). Deze foto is gistermiddag gemaakt door Martijn Huigen tijdens een stevige sneeuwbui. Martijn, wederom bedankt voor deze prachtige foto! Meer ingezonden foto's bekijken? Klik hier. Jouw foto ook op Klazienaveen24.nl? Heb jij ook een mooie foto gemaakt van Klazienaveen

Almir Balas nieuwste aanwinst van JMS Hurry-Up Zwartemeer – Almir Balas is de nieuwste aanwinst van JMS Hurry-Up uit Zwartemeer. Vrijdagmiddag bereikten beide partijen een overeenstemming voor een samenwerking. Balas heeft de Bosnische nationaliteit en staat te boek als een fysiek sterke cirkelspeler. Ook kan 1,97 meter lange handballer goed uit de voeten in het middenblok van de verdediging. In november werkte de

Zonneroute langs A37 tussen Klazienaveen en Hoogeveen Regio – Als het aan Rijkswaterstaat ligt komt er een zonneroute langs de A37 tussen Klazienaveen en Hoogeveen. Hierbij worden zonnepanelen gebruikt als geluidswal en vangrails. Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheden om binnen afzienbare tijd van de snelweg tussen Klazienaveen en Hoogeveen de zonneroute van Nederland te maken. 500 Voetbalvelden Het is de bedoeling om over

Meer vertraging op lijn van Klazienaveen via Emmen naar Groningen Klazienaveen – Lijn 300, oftewel de busverbinding Klazienaveen – Emmen – Groningen, heeft meer vertraging sinds de nieuwe dienstregeling in december is ingevoerd. Volgens vervoerder Qbuzz ondervinden de bussen hinder van de verkeersdrukte in de spits op de N862 tussen Klazienaveen en Emmen. Daardoor lopen een aantal ritten regelmatig vertraging op. Het gaat hierbij volgens

Annerieke heeft haar armband weer terug Regio – Annerieke Vorsteveld heeft haar armband, die ze afgelopen zaterdag/zondag had verloren, weer terug. De eerlijke vinder heeft hem bij haar in de brievenbus gedaan! Gisteren deden wij melding van een oproep van Annerieke die aangaf haar Swarovski armband te hebben verloren. Die armband heeft een emotionele waarde, dus deed ze via Facebook een oproep

Ingezonden foto: Sterrenbuurt vanuit de sterren Klazienaveen – In de rubriek 'Ingezonden Foto's' wederom een prachtige foto van Arjen Pruim. Dit keer een luchtfoto van de Sterrenbuurt in de sneeuw, met op de achtergrond de Purit (Norit, Cabot) en links achteraan Sportpark De Planeet. Deze prachtige foto is gistermiddag gemaakt door Arjen Pruim. Arjen, wederom bedankt voor deze mooie foto!

86-jarige Bernard ten Velde uit Klazienaveen signeert zijn tweede boek Klazienaveen – De 86-jarige Bernard ten Velde heeft onlangs zijn 2e boek uitgebracht. Op zaterdag 28 januari is hij aanwezig bij Primera Klazienaveen om zijn boek te signeren. 'Nog ien keer dan' Op 9 december was het zover. Het eerste exemplaar van het boek 'Nog ien keer dan' werd, onder het genot van een hapje en

Ingezonden foto: Algemene Begraafplaats Klazienaveen Klazienaveen – In de rubriek 'Ingezonden Foto's' deze keer een prachtige foto van de Algemene Begraafplaats in Klazienaveen. Vanmiddag gemaakt, in de sneeuw en van bovenaf. Deze prachtige foto is gemaakt door Arjen Pruim. Arjen, bedankt voor deze leuke foto! Meer ingezonden foto's bekijken? Klik hier. Jouw foto ook op Klazienaveen24.nl? Heb jij ook een

No Surrender-captain Henk Kuipers: "Het gaat om de politiek" Emmen/Klazienaveen – No Surrender-captain Henk Kuipers is van mening dat de inval in en de sluiting van het clubhuis van No Surrender in Emmen vanochtend alles te maken heeft met de politiek. Dat laat hij middels een vlog op zijn Facebookpagina weten. Hij reageert daarmee op de inval in het clubhuis in Emmen en de

Vermist: Wie heeft onze hond Porsche gezien? Oosterwolde/Klazienaveen – Sinds 1 januari 2017 is Fred van Veen uit Oosterwolde op zoek naar zijn hondje Porsche. Het schijnt dat het hondje gisteravond is gesignaleerd aan de Oude Scheperweg in Klazienaveen. Wie heeft hem gezien of weet waar hij is? Porsche is een ruwharige Jack Russel van 6 jaar oud. Hij is wit en