Kelderbrand in woning aan de Brugstraat **UPDATE** Klazienaveen – Vrijdagavond rond 20.30 uur is de brandweer van Klazienaveen opgeroepen voor een brand in een woning aan de Brugstraat in Klazienaveen. Volgens de melding schijnt het om een brand in de kelder te gaan. De brandweer is met meerdere wagens uitgerukt. Ook de politie en ambulance zijn aanwezig. Inmiddels is ook assistentie van Lees meer >>

Ingezonden foto: winterse Koning Willem Alexander Kanaal Klazienaveen – In de rubriek ‘Ingezonden Foto’ deze keer een prachtige foto van een winterse Koning Willem Alexander Kanaal. Deze prachtige foto van is onlangs gemaakt door Stefan Reuvers. Stefan, hartelijk dank voor deze prachtige foto! Meer ingezonden foto’s bekijken? Klik hier. Jouw foto ook op Klazienaveen24.nl? Heb jij ook een mooie foto gemaakt van Lees meer >>

Sparen voor WildLands bij Boni Supermarkten Klazienaveen – Wie gaat er mee op avontuur? Boni Supermarkten en WILDLANDS Adventure Zoo Emmen hebben de handen ineen geslagen en zijn gestart met een Spaaractie. Van woensdag 8 februari 2017 tot en met dinsdag 14 maart 2017 kunnen klanten van de Boni Supermarkt aan de Langestraat 148 stickers sparen voor een avontuurlijk 3D Spaaralbum Lees meer >>

William Hummel speelt in Goede Tijden Slechte Tijden en in Moordvrouw Klazienaveen – Klazienavener William Hummel is binnenkort te zien in 2 TV-series: Goede Tijden Slechte Tijden en Moordvrouw. Vorig jaar heeft William voor beide series auditie gedaan en is voor beiden uitgenodigd te figureren. Een aantal weken geleden was hij al even te zien in Goede Tijden Slechte Tijden. Op 6 februari is hij daarin Lees meer >>

Leuke verrassing: “Voor jou van mij” Klazienaveen – Deze week werd Carla Post aangenaam verrast toen ze naar het toilet ging bij Astra Service Bioscopen in Klazienaveen. Carla werkt bij Astra Bioscopen. Na de film ging ze net als anders met haar emmertje sop naar het herentoilet om die schoon te maken. Toen ze binnen stapte, zag ze een leuke verrassing. Lees meer >>

Opnieuw koufront op komst Vandaag is het met temperaturen tot 12 graden een zeer zachte dag. Het lijkt wel lente. Dat is echter maar van korte duur. Na woensdag wordt het weer beduidend kouder. Vandaag In het noordoosten is het bewolkt en valt wat regen. In de rest van het land is het zo goed als droog en vanuit Lees meer >>

Ingezonden foto: Veenkerk in Klazienaveen-Noord Klazienaveen-Noord – In de rubriek ‘Ingezonden Foto’ deze keer een prachtige foto van de Veenkerk in Klazienaveen-Noord. Deze prachtige foto van is onlangs gemaakt door Henry Groote. Henry, wederom hartelijk dank voor deze prachtige foto! Meer ingezonden foto’s bekijken? Klik hier. Jouw foto ook op Klazienaveen24.nl? Heb jij ook een mooie foto gemaakt van Klazienaveen Lees meer >>

Komst Ontmoetingscentrum Voor Jong&Oud onzeker door weerstand omwonenden Klazienaveen – Het leek een prachtig idee, de komst van een Ontmoetingscentrum voor jong en oud in het oude pand van Top4Sport. Na de informatieavond van afgelopen dinsdag is dat echter op z’n minst onzeker. Initiatiefnemers William Hummel en Waylon van Ommen hadden het zo goed bedacht. Een ontmoetingscentrum waar iedereen, van heel jong tot Lees meer >>

Tjakko, een spannend luisterverhaal, geschreven door Jans Jagt Klazienaveen – Tjakko is een adembenemend spannend verhaal, geschreven door Jans Jagt, over een jongetje in het mistige moeras. Het verhaal is opgenomen in de Nederlandse lijst van sagen en legenden. Tjakko is een prachtig verhaal om te lezen, maar nog veel mooier is het om ernaar te luisteren! Gerwin Groote heeft het verhaal bewerkt Lees meer >>

Captain No Surrender Henk Kuipers te gast bij RTL Late Night Klazienaveen – Henk Kuipers, captain van motorclub No Surrender, was gisteravond te gast bij RTL Late Night, gepresenteerd door Humberto Tan. Ook misdaadjournalist John van den Heuvel was daarbij aanwezig. Hij vond het tijd voor een confrontatie, omdat No Surrender de laatste tijd regelmatig negatief in het nieuws is. Klazienavener Henk Kuipers dacht daar echter Lees meer >>

Tussen de bomen in het bos…GUERILLA POËZIE! Emmen/Bos naast Scheperziekenhuis – De sneeuw is weg, de bladeren zijn weer zichtbaar, het bos ziet er weer herfstig uit. Het bos is de plek waar Daniëlle haar bord in het kader van de Guerilla Poëzie wil planten. Daniëlle is 1 van de 6 deelnemende jongeren uit de regio Emmen die hard aan het werk zijn geweest Lees meer >>

Deelname jeugdlopen Drenthe Loopfestijn is gratis, meld je nu aan Klazienaveen – Op zondag 28 mei is alweer de 34e editie van het Drenthe Loopfestijn. Een onderdeel van het Loopfestijn zijn de jeugdlopen. Alle kinderen kunnen gratis deelnemen aan de jeugdlopen. En het leuke is…… atlete Andrea Deelstra geeft op 24 mei een loopclinic voor alle basisschoolleerlingen in Klazienaveen. Meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk. Voornaam Lees meer >>

Gemeente: “Turnhal Klazienaveen voldoet niet aan de eisen” Klazienaveen – Op last van de gemeente is deze week de turnhal aan de Koriander in Klazienaveen per direct gesloten. Volgens de gemeente Emmen voldoet de hal niet aan de eisen. De turnhal is dinsdagmiddag door STE (Stichting Topturnen Emmen) op slot gedaan, nadat ze een brief van de gemeente hadden gekregen dat de voorzieningen Lees meer >>

Buurtzorg organiseert fair: standhouders gezocht Klazienaveen/Zwartemeer – Team Buurtzorg Klazienaveen, Team P.G. Klazienaveen en Team Buurtzorg Zwartemeer houden op zaterdag 4 maart van 10.00 tot 13.00 uur een fair ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan. Deze buurtzorg-fair wordt gehouden in Dorpshuis De Meerstal aan De Blokken in Zwartemeer. Standhouders gezocht Voor deze fair is de organisatie nog op zoek naar Lees meer >>