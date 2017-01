Prijswinnaars halen hun vuurwerkpakketten bij Kuper Center Klazienaveen – De prijswinnaars van de vuurwerkactie de afgelopen weken hebben hun vuurwerkpakketten inmiddels opgehaald bij Kuper Center in Klazienaveen. In totaal 4 weken lang gaf Kuper Center elke week 2 vuurwerkpakketten weg aan de winnaars van de Like&Deel-actie op Facebook. Van de 8 winnaars hebben inmiddels 4 een foto opgestuurd met hun vuurwerkpakket. Bedankt daarvoor. Lees meer >>

Sportief Klazienaveen nu officieel een vereniging Klazienaveen – De werkgroep Sportief Klazienaveen, voorheen Olympisch Klazienaveen is officieel omgezet naar een Vereniging. Gisteren, vrijdag 30 december 2016, werd de akte hiervoor ondertekend. Olympisch Dorp In 2013 én in 2014 is Klazienaveen verkozen tot Olympisch Dorp van de provincie Drenthe. De Olympische Vlam werd hiervoor lopend uit Grolloo gehaald. Ter ere van deze Lees meer >>

Ingezonden foto: Stilte voor de storm Klazienaveen – In de rubriek ‘Ingezonden Foto’s’ deze keer 2 foto’s van het centrum van Klazienaveen, vanochtend een paar uur voordat de mensen voor de laatste keer in 2016 hun boodschappen kunnen halen. De Stilte Voor De Storm. Deze prachtige foto’s zijn gemaakt door Agnes Zwake. Agnes, bedankt voor deze leuke foto’s! Meer ingezonden foto’s Lees meer >>

Brandweer Klazienaveen rukt uit voor grote brand oude autobanden Nieuw-Dordrecht – De brandweer van Klazienaveen moest vrijdagavond laat uitrukken voor een grote brand aan de Herenstreek in Nieuw-Dordrecht. Er bleek een grote bult oude autobanden op een stuk grond achter een landbouwbedrijf in brand te staan. Het vuur was dusdanig hevig dat ook de brandweer van Emmen en Emmer-Compascuum werd opgeroepen. Enorme rookontwikkeling De Lees meer >>

Ook vv Klazienaveen uitgeschakeld in Protos Weering toernooi Klazienaveen – Ook vv Klazienaveen is, in navolging van vv Zwartemeer, uitgeschakeld in het Protos Weering toernooi. Dat betekent helaas geen halve finale voor vv Klazienaveen. Met nog twee duels te gaan in poule B hadden nog 4 ploegen kans om poulewinnaar te worden, waaronder ook de enige Drentse club in deze poule: vv Klazienaveen. Lees meer >>

Waarschuwing: plaatselijk dichte mist en kans op gladheid Regio – Het KNMI heeft code geel afgegeven en waarschuwt dat er vanavond, vannacht en morgenochtend plaatselijk dichte mist kan ontstaan. Lokaal kan het zicht minder dan 100 meter zijn. Let op in het verkeer! Plaatselijk is het glad door bevriezing van natte weggedeelten. Komende nacht is er landinwaarts lokaal risico op ijzel en dus verraderlijke Lees meer >>

Diverse auto’s door gladheid van de weg bij afslag A37 Klazienaveen – Vanochtend rond 11.30 uur zijn enkele auto’s van de weggeraakt bij de afslag Klazienaveen van de A37. De reden van de ongelukken was vermoedelijk plaatselijke gladheid. Vermoedelijk is het wegdek plaatselijk bevroren, precies op het stukje van de afslag waar de zon (nog) niet scheen. De auto’s zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd. Het Lees meer >>

De lekkerste oliebollen koop je bij Julian en Manon Klazienaveen – Ook dit jaar staan Julian en Manon Kroesen weer met hun overheerlijke oliebollen, krentenbollen, appelbeignets en nog veel meer lekkers bij Welkoop Klazienaveen. Gratis oliebol Al voor het 2e jaar op rij staan Julian en Manon Kroesen met hun oliebollenkraam bij Welkoop Klazienaveen de allerlekkerste oliebollen en krentenbollen te bakken. De laatste 3 Lees meer >>

Carbidschieten: gemeentebestuur verleent 18 ontheffingen Regio – Het gemeentebestuur heeft gisteren 18 ontheffingen verleend. Dat betekent dat er in de gemeente Emmen nu op 157 locaties met carbid mag worden geknald. Ook bij Café De Spot in Erica. Bij De Spot wordt al 30 jaar met carbid geknald, maar dit jaar ontbrak het op de lijst met toegestane carbidlocaties in Lees meer >>

Rode Kruis goed doel van het 34e Drenthe Loopfestijn Klazienaveen – Het 34e Drenthe Loopfestijn gaat zich dit keer samen met het Esdal College Klazienaveen inzetten voor het Rode Kruis afdeling Klazienaveen e.o. Leerlingen van het Esdal College Klazienaveen organiseren onder meer een sponsorloop en voorinschrijvers kunnen doneren. Voorzitter mevrouw Schoe is bijzonder verheugd dat het 34e Drenthe Loopfestijn en het Esdal College Klazienaveen zich voor het Rode Kruis afdeling Klazienaveen Lees meer >>

Oudejaarsdag 45e Oliebollencross in Nieuw-Dordrecht Nieuw-Dordrecht – Aanstaande zaterdag 31 december, oudejaarsdag, is alweer de 45e editie van de Oliebollencross in Nieuw-Dordrecht op sportpark Bloemendaal. Deze hardloopwedstrijd (cross) gaat door het mooie maar zeker niet gemakkelijke Oosterbos en geldt als mooie afsluiting van het atletiek jaar. Jaarlijks doen vele prominente lopers uit de regio en ver daarbuiten mee aan deze Lees meer >>

Winnaars 4e ronde vuurwerkactie Kuper Center Klazienaveen Klazienaveen – Kuper Center Klazienaveen geeft de deze laatste weken van het jaar in samenwerking met Klazienaveen24.nl maar liefst 8 knallende vuurwerkpakketten weg!! De eerste 6 winnaars zijn de vorige weken bekend gemaakt. De winnaars van de 4e ronde zijn inmiddels ook bekend. Niet gewonnen? Niet getreurd! Op www.kuper.wecovuurwerk.nl kun je vuurwerk bestellen met kortingen tot Lees meer >>

Vuurwerk: wat mag wel en wat mag niet? Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling. Aan het gebruik en in het bezit hebben van vuurwerk zijn diverse regels verbonden. Helaas vallen er ook elk jaar ernstig gewonden en soms zelfs doden te betreuren door vuurwerk. Vaak doordat niet iedereen verantwoordelijk omgaat met vuurwerk of doordat het vuurwerk illegaal en daardoor onveilig is. Het zware knalvuurwerk veroorzaakt Lees meer >>

Gooi geen frituurvet en oliebollenvet in de gootsteen In december gaan we weer massaal aan de oliebollen en appelflappen. Heerlijk! Zelf gebakken in de frituur smaken ze natuurlijk het allerlekkerst! Na het bakken worden de restanten van het frituurvet van onder andere oliebollen echter vaak zomaar door de gootsteen of door de wc gespoeld. Dit is niet verstandig! De olie en vetten veroorzaken Lees meer >>