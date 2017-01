Ingezonden foto: bonte specht aan de Molenwijk Klazienaveen – In de rubriek ‘Ingezonden Foto’s’ deze keer een mooie foto van een bonte specht die dol is op pindakaas. De foto is gemaakt door Job de Vries aan de Molenwijk in Klazienaveen. Job, hartelijk dank voor deze mooie foto! Meer ingezonden foto’s bekijken? Klik hier. Jouw foto ook op Klazienaveen24.nl? Heb jij ook Lees meer >>

Bargerveen: eenden vastgevroren in het ijs of lokeenden? Bargerveen – De afgelopen week kregen we op de redactie 2 foto’s binnen met daarbij geschreven dat er eenden in het Bargerveen vastgevroren zitten. Maar is dat wel echt het geval? De foto’s zijn gemaakt op woensdag 25 januari 2017. De maker van de foto’s is ervan overtuigd dat de eenden vastgevroren zitten en al dood zijn, Lees meer >>

“Het kan toch niet zijn dat je in elkaar wordt geramd omdat je op hetzelfde geslacht valt?” Klazienaveen/Coevorden – Het had een leuk verjaardagsfeestje moeten zijn. Het liep echter uit op een drama voor de 25-jarige Mario Luchjenbroers uit Klazienaveen en zijn 27-jarige vriend. Toen Mario en zijn vriend in de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 januari na een bezoek aan café De Bentheimer in Coevorden naar huis, werden ze Lees meer >>

Guerilla Poëzie slaat toe op spikspinternieuwe locatie Emmen – Met een duidelijk doel voor ogen loopt Nienke het Raadhuisplein op. Het bord moet op de achtergrond het Atlas theater hebben en onder de lantarenpaal heeft het bord ook in de avond een plek in het spotlicht. Lees ook: Guerilla Poëzie van start in de nacht Na een aantal flinke klappen door de Klazienaveense zit de Lees meer >>

Ingezonden foto: bos achter de Kiel Klazienaveen – In de rubriek ‘Ingezonden Foto’s’ deze keer een mooie foto van het bosje achter bij de Kiel in Klazienaveen. De foto is gemaakt door Carla Klunder, achter het bos aan de rand van het land van boer Brinke. Carla, hartelijk dank voor deze prachtige foto! Meer ingezonden foto’s bekijken? Klik hier. Jouw foto Lees meer >>

Modeketen Charles Vögele weg uit Nederland Klazienaveen – Modeketen Charles Vögele, met vestigingen in onder andere Klazienaveen, Emmen, Coevorden en Hoogeveen, gaat weg uit Nederland. Dat heeft het bedrijf vrijdag bekend gemaakt. De winkels blijvend open totdat de voorraad is verkocht. In Klazienaveen is Charles Vögele gevestigd aan de Langestraat 98. Tientallen ontslagen in Drenthe Charles Vögele heeft 95 winkels door heel Lees meer >>

Henk Kuipers (52) beboet voor rijden met drank op Assen – Henk Kuipers, captain van motorclub No Surrender, is veroordeeld tot een boete van € 650,00 en een half jaar voorwaardelijke rijontzegging. Dat heeft de rechter vrijdag besloten. De rechter acht bewezen dat Kuipers in september 2014 op zijn motor in Emmen heeft gereden terwijl hij 2 keer de toegestane hoeveelheid alcohol op had. Lees meer >>

Politie vindt kinderzitje in berm in Klazienaveen-Noord Klazienaveen-Noord – De politie heeft vrijdagochtend 27 januari omstreeks 10.00 uur het kinderzitje van een kinderwagen aangetroffen in de berm aan het Scholtenskanaal WZ in Klazienaveen-Noord. Tips of informatie? Herken jij dit kinderzitje, mis je dit zitje of heb je tips? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Lees meer >>

Drenthe Loopfestijn één van de goedkoopste van Nederland Klazienaveen – Uit een recentelijk onderzoek van Actiecode.nl is gebleken dat van de 11 gecertificeerde marathon in Nederland het Drenthe Loopfestijn één van de goedkoopste marathons van het land is. Onderzoek naar de prijzen Steeds meer Nederlanders beoefenen hardlopen als sport en dus groeien de Nederlandse hardloopevenementen ook snel. Tegelijkertijd stijgen de prijzen voor deze Lees meer >>

Ingezonden foto: Scholtenskanaal vanaf het pontje Klazienaveen – In de rubriek ‘Ingezonden Foto’ deze keer een uitzonderlijk mooie foto van het Scholtenskanaal vanaf het pontje bij De Groene Trambrug. Deze foto’s zijn gemaakt door Mascha van Lynden tot Oldenaller op 19 januari 2017. Mascha, hartelijk dank voor deze prachtige foto! Meer ingezonden foto’s bekijken? Klik hier. Jouw foto ook op Klazienaveen24.nl? Lees meer >>

Inwoners Klazienaveen klagen: “Overvolle PMD containers” Klazienaveen – Inwoners van Klazienaveen klagen over de overvolle PMD containers. Men vraagt zich openlijk af of het allemaal wel zin heeft op deze manier, dat scheiden van afval. “Heeft afval scheiden wel zin op deze manier?” Meerdere inwoners hebben bij de redactie aangegeven op z’n zachts gezegd ‘niet blij’ te zijn met de nieuwe Lees meer >>

Kleintje Carnaval bij Eetcafé Zus & Griet / Snackbar The Corner Klazienaveen – Op vrijdag 24 februari vanaf 20.00 uur is er weer Kleintje Carnaval bij Eetcafé Zus & Griet / Snackbar The Corner in Klazienaveen. Gratis entree Zoals gebruikelijk is het ook nu weer gratis entree. Daarbij geldt: vol is vol!, dus weer er op tijd bij. De zaal is geopend vanaf 20.00 uur. Voor Lees meer >>

Wakker Emmen wil verder inzetten op zonne-energie Regio – De gemeente Emmen wil volop werk maken van zonne-energie. Na grootschalige plannen voor het realiseren van zonneparken op het Rundedal en op het bedrijventerrein Oranjepoort wil ook Rijkswaterstaat mogelijk grootschalig zonnepanelen aan de A37 gaan plaatsen. De zonnepanelen zullen over het gehele traject van Zwartemeer tot Hoogeveen moeten worden geplaatst. Het totale traject Lees meer >>

Ingezonden foto: meertje in het Bargerveen Bargerveen – In de rubriek ‘Ingezonden Foto’ deze keer een tweetal prachtige foto van bevroren meertjes in het Bargerveen. Deze foto’s zijn gemaakt door Maribel Bernsen op 22 januari 2017. Maribel, hartelijk dank voor deze prachtige foto’s! Meer ingezonden foto’s bekijken? Klik hier. Jouw foto ook op Klazienaveen24.nl? Heb jij ook een mooie foto gemaakt Lees meer >>