Opheffingsuitverkoop bij aXi Uw Woonsuper Klazienaveen Klazienaveen – aXi Uw Woonsuper houdt momenteel een totale opheffingsuitverkoop met kortingen van 20 tot wel 50%. Alles moet weg!! De reden van deze opheffingsuitverkoop is dat aXi Uw Woonsuper het over een andere boeg gooit. Om hun in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn heeft aXi Uw Woonsuper besloten om zich aan

Dames Tjoba 2 spelen 8e finale Noordelijke Districtsbeker Klazienaveen – De dames van Tjoba 2 staan vanavond in de achtste finale van de Noordelijke Districtbeker tegen DAC Dames 1. De wedstrijd om een plaats in de kwart finale wordt gespeeld vanaf 19.30 uur in Sporthal De Zon, Leeuw 1 in Klazienaveen (telefoon: 0591 313 456). Kijk voor meer informatie op www.tjoba.nl.

Rommelmarkt van zaterdag 21 januari afgelast Klazienaveen – De grote rommelmarkt welke zaterdag 21 januari aanstaande zou worden gehouden aan de Industriestraat 19 in Klazienaveen is helaas afgelast. Organisator Martijn Bonkestoter van Loods 19 liet dit vandaag weten. De rommelmarkt is afgelast omdat er op dit moment te weinig standhouders zijn. Lees ook: Zaterdag 21 januari grote rommelmarkt: standhouders gezocht

Informatieavond vluchtelingen in Klazienaveen Klazienaveen – Domesta, Lefier en Vluchtelingen Werk houden op dinsdag 10 januari om 19.30 uur een informatieavond in het Dienstencentrum aan het Van Echtenskanaal NZ 161 (voormalig PLUS Fischer-gebouw). Het onderwerp van deze informatieavond is opvang, begeleiding en integratiehylp van en aan vluchtelingen die hier komen wonen of al wonen. Deze mensen hebben een verblijfsvergunning

Ook 2e Historische Wandeling door Klazienaveen nagenoeg uitverkocht Klazienaveen – Na het succes van de eerste Historische Wandeling door Klazienaveen is ook de tweede Historische Wandeling op zondag 15 januari aanstaande nagenoeg uitverkocht. De ongeveer 2,5 uur durende wandeling vindt plaats onder leiding van een gids langs een groot aantal historische hoogtepunten in Klazienaveen. Gestart wordt in een groep van maximaal 20 personen. Ook

Opnieuw een casino in Klazienaveen? Klazienaveen – In Hoogeveen sloot Funplaza Casino pas de deur. Emmen verloor al twee van haar drie speelhallen. De Casino's van Oranje in Klazienaveen zijn een aantal jaren geleden al gesloten. De schuld van het online gokken of alleen een tijdelijk dipje? Automaten Ze noemen zichzelf consequent 'casino', maar feitelijk zijn het speelhallen. Gokhallen. Het gaat

Informatieavond oude dierentuin op 11 januari Emmen – Iedereen die meer wil weten over de toekomstige invulling van de oude dierentuin is van harte welkom op woensdag 11 januari tijdens een informatieavond in het gemeentehuis. De avond start om 18.00 uur in de hal van het Klant Contact Centrum. Vanaf 18.00 uur laten de 3 architecten hun voorstellen zien ten aanzien van het op te

Code geel: KNMI waarschuwt voor lokale gladheid door bevriezing Het KNMI heeft code geel afgegeven in verband met lokale gladheid door bevriezing. Zaterdag grote kans op gladheid door sneeuw en/of ijzel In het gehele land is het momenteel vooral op lokale wegen glad door bevriezing van natte weggedeelten. Vrijdagavond laat bereikt een gebied met winterse neerslag het westen. In de nacht van vrijdag op

Komende nacht strenge vorst en lokaal glad Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en wordt het koud. Mogelijk komt het in het (noord)oosten lokaal zelfs tot strenge vorst! Morgen is het een echte winterdag met temperaturen ruim onder het vriespunt. In de avond en nacht naar zaterdag volgen sneeuw en ijzel! Vanavond vriest het met uitzondering van West-Zeeland en de Waddeneilanden. Er

Ganzenexcursies Bargerveen Bargerveen – Net als andere jaren organiseert het Veenloopcentrum in Weiteveen ook dit jaar weer diverse ganzenexcursies. Er zijn inmiddels 2 geweest, in januari zijn er nog 2, namelijk op 7 en 21 januari. 40.000 ganzen Op dit moment zijn er zo'n 40.000 ganzen in het Bargerveen. Dat zijn er heel veel dus. Het wordt

Provinciaal Sportgala Drenthe op 2 maart 2017 Drenthe – Ook in 2016, een top sportjaar, zijn er weer vele Drentse topsporters en ploegen die een belangrijke prestatie hebben geleverd. Zij krijgen op 2 maart aanstaande letterlijk en figuurlijk een podium in het Atlastheater te Emmen waar bekend wordt gemaakt wie de verkiezing heeft gewonnen van de Drentse (top)sporters in de categorieën sporttalent,

Klazienaveense Nelly Olthof (54) heeft eigen verzorgingstehuis in Caïro Klazienaveen/Caïro – De uit Klazienaveen afkomstige Nelly Olthof (54) heeft in 1997 in het Egyptische Caïro een kleinschalig verzorgingshuis opgezet onder het motto: 'Iedere oudere heeft recht op verzorging'. Nelly Olthof zet eigenlijk al haar hele leven al haar kennis en kunde elders in de wereld in. Haar oudste zus zat al in de verpleging

Klazienaveners Brandon en Hennie Scheper in RTL5 My First Holiday Klazienaveen – Gisteravond waren Brandon en Hennie Scheper uit Klazienaveen te zien in het RTL5-programma My First Holiday, gepresenteerd door Jamai. In het programma verrast Jamai 2 koppels met hun allereerste verre reis. Brandon en zijn moeder Hennie Scheper waren nog nooit op vakantie in het buitenland geweest en zijn door Jamai verrast met een

Oud en Nieuw laat zijn sporen na Klazienaveen – "Dikke bende in de speeltuin bij de Kap / Voeghoutenstraat in Klazienaveen. De hele speeltuin ligt bezaaid met rommel." Deze melding kregen wij vanmiddag binnen van een buurtbewoner. Tijdens Oud en Nieuw is de speeltuin, en dan met name bij de picknickbank, gebruikt als plekje om vuurwerk af te steken en even gezellig bij