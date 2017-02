Open dag met live muziek, tips en trucs bij Sjoedeldreugers Klazienaveen – Carnavalsgroep ‘De Sjoedel Dreugers’ uit Klazienaveen houden vanmiddag (zondag, red.) vanaf 15.00 uur een gezellige open dag met live muziek. Tijdens deze open dag wordt een sneak preview gegeven van het ontwerp en design van dit jaar. Bovendien worden er allerlei tips en trucs gegeven over bijvoorbeeld hoe je moet werken met foam Lees meer >>

Bouke Arends neemt eerste boek Jans Jagt in ontvangst Klazienaveen – Zaterdagmiddag heeft locoburgemeester Bouke Arends officieel het eerste boek van Jans Jagt, ‘Lopen naar de horizon’, in ontvangst genomen. Sinds vrijdag 27 januari ligt het eerste boek van Jans Jagt, ‘Lopen naar de horizon’, in de winkels. Gisteren, zaterdag 4 februari, heeft locoburgemeester van de Gemeente Emmen Bouke Arends officieel het eerste exemplaar Lees meer >>

Bakkerij Ten Napel Emmen definitief gesloten Emmen – De vestiging van Bakkerij Ten Napel in Emmen is definitief gesloten. Na 80 jaar gingen zaterdag de deuren voor de laatste keer op slot. De winkels in Klazienaveen en Nieuw-Amsterdam blijven wel gewoon open. Lees ook: Bakkerij Ten Napel in Emmen gaat sluiten Teleurstelling Eise van Veenen, eigenaar van de vestiging in Emmen, meldt dat Lees meer >>

Ingezonden foto: vanaf het dak van de Groenpoort Klazienaveen – In de rubriek ‘Ingezonden Foto’ deze keer een prachtige foto vanaf het dak van de Groenpoort. Deze foto komt uit de schitterende timelapse die Ate Tameling heeft gemaakt. Deze timelapse is hieronder in z’n geheel te bekijken. Ate, hartelijk dank voor deze prachtige timelapse! Meer ingezonden foto’s bekijken? Klik hier. Jouw foto ook op Klazienaveen24.nl? Lees meer >>

Toneelvereniging Kruudmoes op zoek naar filmcamera Klazienaveen – Toneelvereniging Kruudmoes uit Klazienaveen is op zoek naar een goede filmcamera die ze een avondje mogen lenen of iemand die een avondje komt filmen. Filmcamera Kruudmoes maakt elk jaar een film van hun voorstelling. Door omstandigheden hebben ze momenteel even geen goede filmcamera meer. Zij zijn derhalve op zoek naar een goede filmcamera Lees meer >>

Bijna voldoende aanmeldingen Snel Internet Buitengebieden Emmen Regio – De stichting Snel Internet Buitengebied Emmen (SIBE) heeft bijna voldoende aanmelding om snel internet in de vorm van glasvezel in de buitengebieden van Emmen te realiseren. Angela Wolbers meldt namens SIBE dat inmiddels 59% van de mensen in de buitengebieden heeft aangegeven snel internet te willen. Om het daadwerkelijk te kunnen realiseren heeft Lees meer >>

Ingezonden foto: de lente komt eraan Klazienaveen – In de rubriek ‘Ingezonden Foto’ deze keer een prachtige foto van bloemetjes in de voortuin. Het lijkt wel lente. Deze prachtige foto is vanochtend gemaakt door Martijn Huigen in zijn voortuin, met als onderschrift: “De lente komt eraan!”. Martijn, hartelijk dank voor deze prachtige foto! Meer ingezonden foto’s bekijken? Klik hier. Jouw foto Lees meer >>

Marathonloopster Andrea Deelstra geeft gratis clinics aan basisschoolleerlingen Klazienaveen – Marathonloopster Andrea Deelstra geeft op woensdagmiddag 24 mei 2017 loopclinics aan basisschoolleerlingen. Het Sportplatform Sportief Klazienaveen heeft de Olympische marathon deelneemster in Rio uitgenodigd om leerlingen de basisbeginselen van het hardlopen bij te brengen en te motiveren deel te nemen aan de jeugdlopen van het 34e Drenthe Loopfestijn op zondag 28 mei 2017. Lees meer >>

Kelderbrand in woning aan de Brugstraat **UPDATE** Klazienaveen – Vrijdagavond rond 20.30 uur is de brandweer van Klazienaveen opgeroepen voor een brand in een woning aan de Brugstraat in Klazienaveen. Volgens de melding schijnt het om een brand in de kelder te gaan. De brandweer is met meerdere wagens uitgerukt. Ook de politie en ambulance zijn aanwezig. Inmiddels is ook assistentie van Lees meer >>

Ingezonden foto: winterse Koning Willem Alexander Kanaal Klazienaveen – In de rubriek ‘Ingezonden Foto’ deze keer een prachtige foto van een winterse Koning Willem Alexander Kanaal. Deze prachtige foto van is onlangs gemaakt door Stefan Reuvers. Stefan, hartelijk dank voor deze prachtige foto! Meer ingezonden foto’s bekijken? Klik hier. Jouw foto ook op Klazienaveen24.nl? Heb jij ook een mooie foto gemaakt van Lees meer >>

Sparen voor WildLands bij Boni Supermarkten Klazienaveen – Wie gaat er mee op avontuur? Boni Supermarkten en WILDLANDS Adventure Zoo Emmen hebben de handen ineen geslagen en zijn gestart met een Spaaractie. Van woensdag 8 februari 2017 tot en met dinsdag 14 maart 2017 kunnen klanten van de Boni Supermarkt aan de Langestraat 148 stickers sparen voor een avontuurlijk 3D Spaaralbum Lees meer >>

William Hummel speelt in Goede Tijden Slechte Tijden en in Moordvrouw Klazienaveen – Klazienavener William Hummel is binnenkort te zien in 2 TV-series: Goede Tijden Slechte Tijden en Moordvrouw. Vorig jaar heeft William voor beide series auditie gedaan en is voor beiden uitgenodigd te figureren. Een aantal weken geleden was hij al even te zien in Goede Tijden Slechte Tijden. Op 6 februari is hij daarin Lees meer >>

Leuke verrassing: “Voor jou van mij” Klazienaveen – Deze week werd Carla Post aangenaam verrast toen ze naar het toilet ging bij Astra Service Bioscopen in Klazienaveen. Carla werkt bij Astra Bioscopen. Na de film ging ze net als anders met haar emmertje sop naar het herentoilet om die schoon te maken. Toen ze binnen stapte, zag ze een leuke verrassing. Lees meer >>

Opnieuw koufront op komst Vandaag is het met temperaturen tot 12 graden een zeer zachte dag. Het lijkt wel lente. Dat is echter maar van korte duur. Na woensdag wordt het weer beduidend kouder. Vandaag In het noordoosten is het bewolkt en valt wat regen. In de rest van het land is het zo goed als droog en vanuit Lees meer >>